«Я ненавидела»: какой школьницей была Дана Борисова

Телеведущая закончила образовательное учреждение с серебряной медалью.

Любимыми школьными предметами Даны Борисовой были русский язык и литература. Звезда рассказала 5-tv.ru, что была круглой отличницей и старалась успевать по всем предметам, однако гуманитарные предметы давались ей лучше — например, русский язык и литература.

«Я обожала сочинения писать, что сейчас редком можно услышать. Я обожала садиться, что-то фантазировать, что-то придумывать, какие-то сравнения необычные делать. Я за всех в классе писала эти сочинения. И литература! Боже, я жила с книгами!» — вспоминает телеведущая.

Знаменитость рассказывает, как зачитывалась литературными произведениями, например, Жюля Верна и Томаса Майн Рида. Для этого Борисова часто посещала библиотеки и даже дружила с их работниками, чтобы те давали книги на ночь из читального зала.

«Я ночью тихонечко заходила в ванную, залезала в саму ванну и всю ночь сидела там. Мережковского читала», — признается звезда.

Телеведущая также вспоминает, что, приходя к кому-то в гости, первым делом спрашивала разрешения что-то почитать или даже взять домой — разумеется, с возвратом. А вот точные науки давались звезде тяжелее — из-за них Борисова, как сама признается, получила не золотую, а серебряную медаль.

«Я ненавидела физику и химию! Я их знала, потому что все учила. Боже, но я через такое „не хочу“ их учила!» — рассказывает Борисова.

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