Теракт в Брюсселе, работа «Тосочки» в зоне СВО и Путин в Китае: самые важные события дня
Внимание всего мира было приковано к зарубежной поездке Путина и кровавой бойне в Бельгии.
Фото, видео: Reuters / Yves Herman; 5-tv.ru
Сегодня, 17 октября, ознаменовался громким убийством в Бельгии. Также внимание российских и мировых СМИ приковано к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай. Все подробности — в ежедневной подборке 5-tv.ru.
Теракт в Брюсселе, работа «Тосочки» в зоне СВО и Путин в Китае: самые важные события дня
Фото: Reuters / Yves Herman;
Фото: Минобороны РФ
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Фото: Минобороны РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov
В столице Бельгии погибли два человека, одетые в форму футбольной сборной Швеции, еще несколько прохожих оказались ранены. В Брюсселе ликвидировали подозреваемого в нападении на двоих футбольных фанатов сборной Швеции.
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