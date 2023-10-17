В столице Бельгии погибли два человека, одетые в форму футбольной сборной Швеции, еще несколько прохожих оказались ранены. В Брюсселе ликвидировали подозреваемого в нападении на двоих футбольных фанатов сборной Швеции.

Экипаж боевой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» выпустил специальный термобарический заряд, который имеет повышенную дальность. В результате цель была поражена — российская армия успешно уничтожила группу боевиков, которые прятались в специальном укрепленном районе.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал два ключевых актива, в которых сегодня наиболее целесообразно хранить деньги. Как и ряд европейских стран, РФ приняла решение отказаться от доллара в пользу другой более перспективной валюты — юаня.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Особое внимание глава оборонного ведомства уделил оперативному производству артиллерийских систем и боеприпасов к ним.

Президент РФ Владимир Путин с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом встретились в преддверии III Международного форума «Один пояс, один путь», который проходит в Китае. Путин отметил, что крайне рад лично побеседовать с главой Вьетнама.