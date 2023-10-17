США тайно поставили на Украину небольшую партию ракет ATACMS

WSJ: небольшое количество ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry
В Верховной раде уже подтвердили получение поставки.
Американские партнеры в минувшие дни тайно поставили Киеву обещанные ракеты большой дальности ATACMS, но пока в небольшом количестве. Об этом со ссылкой на ознакомленные источники пишет Wall Street Journal.
«Небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину в последние дни», — приводит издание слова собеседника.
По информации других СМИ, данное оружие может быть снабжено кассетной боевой частью.
Тем временем на Украине уже подтвердили получение поставки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в личном блоге отметил, что украинские нацисты уже опробовали снаряды в действии, применив их для обстрела Бердянска в Запорожской области.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США сообщили о поставке на Украину таинственных систем ПВО.
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