В Верховной раде уже подтвердили получение поставки.

Американские партнеры в минувшие дни тайно поставили Киеву обещанные ракеты большой дальности ATACMS, но пока в небольшом количестве. Об этом со ссылкой на ознакомленные источники пишет Wall Street Journal.

«Небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину в последние дни», — приводит издание слова собеседника.

По информации других СМИ, данное оружие может быть снабжено кассетной боевой частью.

Тем временем на Украине уже подтвердили получение поставки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в личном блоге отметил, что украинские нацисты уже опробовали снаряды в действии, применив их для обстрела Бердянска в Запорожской области.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США сообщили о поставке на Украину таинственных систем ПВО.