Проблемы с психикой или осознанный выбор: самые знаменитые девственники в истории

Что толкает мужчин на отказ от интимных отношений с женщинами?

В Руанде нашли 71-летнего мужчину, который так боялся женщин, что на полвека забаррикадировался в собственном доме. При этом, как сообщает издание Mirror, африканец — девственник.

Свой выбор мужчина сделал осознанно, так как не переносит общества женщин в принципе. Кстати, в истории человечества есть немало примеров, когда по-настоящему знаменитые и даже гениальные люди принимали целибат на всю жизнь. О самых известных из них — в материале 5-tv.ru.

Исаак Ньютон

Исаак Ньютон. Фото: www.globallookpress.com / Science Museum

Существует легенда, согласно которой великий ученый Исаак Ньютон, будучи на смертном одре, признался, что никогда не был с женщиной. А его «дамой сердца» на всю жизнь осталась лишь наука.

Современники подтверждали слова гения. Говорили, что единственной его страстью были исследования, причем до такой степени, что порой он забывал поесть или поспать.

Жены у Ньютона не было. Также о физической невинности ученого говорил и его друг, французский писатель-просветитель Вольтер, ссылаясь, в том числе, на слова врачей, осматривавших ученого.

Гений прожил 84 года. Художник и поэт Уильям Блейк называл его «девственником в снежном саване».

Никола Тесла

Никола Тесла. Фото: www.globallookpress.com / Science Museum

Еще одним влиятельным ученым, который отказался от близости с женщинами, был Никола Тесла. Он совершил множество открытий в области физики и электротехники, и, безусловно, являлся настоящим гением.

Однако как личность имел множество странностей. Об этом говорил, например, его коллега-изобретатель Томас Эдисон. Американский исследователь указывал на повышенную склонность Теслы к чистоте, тот также ненавидел жемчуг. Поговаривали, что знаменитый учены немедленно выходил из комнаты, если в ней была женщина в жемчужных украшениях. Этот момент из биографии также объясняет и его нежелание вступать в интимные отношения с дамами.

Ученый считал женщин главными похитителями духовной энергии, которая нужна для науки. По его мнению, трата сил на что-то, помимо работы, была нецелесообразна. Ученый скончался на 87-м году жизни.

Иммануил Кант

Иммануил Кант. Фото: www.globallookpress.com / bilwissedition

Знаменитый мыслитель и основатель немецкой классической философии Иммануил Кант имел определенные убеждения, касающиеся продолжения рода, а также был убежденным холостяком. Философ вел весьма уединенный образ жизни и считал инстинкты вроде «размножения» низменными порывами.

Кроме того, секс для него казался грязным и недостойным занятием для такого образованного человека, как он. Мыслитель эпохи Просвещения умер в 79 лет.

Ганс Христиан Андерсен

Ганс Христиан Андерсен. Фото: www.globallookpress.com / Scherl

Считается, что датский писатель-сказочник Ганс Христиан Андерсен никогда не имел сексуальных отношений с женщинами. По словам современников, он был не очень хорош собой и оттого — сильно застенчив.

Кроме того, писателя одолевали различные страхи: он боялся собак, пожаров, грабителей, потери зубов и много другого. Вероятно, именно фобия могла стать причиной его воздержания.

Есть версия, что однажды его товарищ Александр Дюма привел его в публичный дом, но Андерсен предпочел просто поговорить с девушками. В записях, найденных уже после его смерти, Андерсон категорически отвергал саму идею интима. Автор всемирно известных детских книг скончался в 70 лет.

Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман. Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Пожалуй, одним из самых знаменитых девственников нашего времени можно назвать российского государственного и политического деятеля Анатолия Вассермана. Сам интеллектуал утверждает, что дал обет безбрачия более 50 лет назад, и все это время неукоснительно следует своим принципам.

Эрудит в одном из интервью рассказывал, что однажды в 15 лет в горячем споре с другом предметом дискуссии, во время которой он дал слово сохранить невинность, была сексуальная свобода. Вассерман уверял оппонента, что каждый имеет право вступать в интимные отношения с тем, с кем захочет, а в итоге в присутствии большого количества свидетелей сам пообещал не заниматься сексом и никогда не влюбляться.

Кстати, на тот момент его сердце было несвободно — первой его любовью являлась одноклассница Елена. С ней будущий интеллектуал потерял связь, впрочем, как и с другом, которому дал слово, но обещание Вассерман держит до сих пор.

Николай Гоголь

Николай Гоголь. Фото: www.globallookpress.com / hermitage_museum

Классик русской литературы Николай Гоголь также может встать в ряд с великими людьми, которые осознанно отказались от сексуальных отношений. Долгое время считалось, что писатель также не пользовался популярностью у женщин, однако некоторые исследователи утверждают, что некоторый опыт отношений у Гоголя все же имелся. Правда, сам классик однажды признался, что «особого удовлетворения» после «сношений с женщинами» у него не было.

Психические проблемы или осознанный выбор?

Сексолог, психотерапевт Лариса Никитина считает, что причиной отсутствия сексуальных отношений с женщинами может быть как осознанный выбор, когда человек хранит кому-то верность, так и какие-то психологические проблемы. Об этом эксперт рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Есть так называемая неосознанная девственность, когда молодой человек вроде бы как уже будучи 30 с небольшим лет, абсолютно здоровый, с высшим образованием, у него нет психических никаких расстройств или чего-то еще, но он бессознательно хранит верность объекту своего детского обожания», — объясняет специалист.

По словам сексолога, в некоторых случаях можно говорить о психологических трудностях прямиком из детства, когда воспитание было настолько жестким, что вылилось в проблемы уже во взрослой жизни. В качестве примера эксперт приводит фразу родителей вроде «Какие тебе девушки, ты на себя посмотри!»

«Вроде бы мама хотела как лучше. Вроде бы она пыталась, чтобы ребенок спину выпрямил, чтобы ходил ровно, носом не шмыгал Неважно, что», — говорит Никитина.

Из-за таких методов воспитания ребенок чувствует себя непривлекательным, над ним начинают смеяться одноклассники, и рано или поздно молодой человек закрывается в себе. В подобных случаях, по мнению Никитиной, необходимо обращаться к системному психологу.

Сексолог также отмечает, что длительная так называемая верность самому себе и отказ от отношений может быть обусловлен массой причин, в том числе, травмами психологического характера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, стоит ли стесняться, если тебе уже за 30, но ты все еще девственник?