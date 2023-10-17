Тело замглавы представительства МВД РФ в Армении нашли на рабочем месте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 847 0

В Ереване скончался замруководителя представительства МВД РФ в Армении Пономарев

Тело замглавы представительства МВД РФ в Армении нашли на рабочем месте

Фото: www.globallookpress.com / Gevorg Ghazaryan

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Ему было 37 лет. Что произошло?

В Ереване прямо на рабочем место скончался замглавы представительства МВД Росси в Армении Вячеслав Пономарев. Его бездыханное тело обнаружили коллеги, пишет «Sputnik Армения».

Бригада скорой помощи была вызвана на адрес работы Пономарева около 9:40, однако прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть.

В представительстве министерства информацию о гибели сотрудника подтвердили. Мужчине было 37 лет. Причина смерти устанавливается, для этого назначена судмедэкспертиза.

По факту произошедшего местные следственные органы возбудили уголовное дело по признакам убийства. Такой порядок разбирательств предусмотрен законом, но это совсем не значит, что он умер в результате насильственных действий. В любом случае, официальная причина смерти будет озвучена после проведения всех мероприятий.

Иных подробностей нет. Они устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский дипломат утонул в армянском озере Севан.

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