Украинский дипломат утонул в армянском озере Севан

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 830 0

О происшествии стало известно накануне, однако личность погибшего не раскрывалась.

Украинский дипломат утонул в армянском озере Севан

Фото: www.globallookpress.com

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Во время отдыха на озере Севан в Армении утонул украинский дипломат. По данным сайта shamshyan.com, скончался советник посла Украины в стране.

Об инциденте на водоеме ранее оповестила армянская полиция. Тело обнаружили спасатели в водах озера во время дежурства. Его доставили на берег и вызвали скорую. Однако прибывшие на место медики лишь констатировали смерть. Личность или гражданство не раскрывались.

Ресурс Sputnik Армения уточняет, что утонувшим может быть временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко. Об этом изданию рассказал осведомленный источник.

Посольство Украины в Армении сообщения СМИ пока не прокомментировало. Правоохранительные органы страны никаких деталей не афишируют и данные утонувшего не публикуют.

Ранее 5-tv.ru писал, что охотник перепутал плавающего подростка с гусем и выстрелил ему в голову.

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