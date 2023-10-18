За рулем: как Решетова и Тимати отметили день рождения сына
Тимати и Анастасия Решетова отметили день рождения сына в картинге
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Девушка написала трогательное поздравление.
Тимати и Анастасия Решетова отметили день рождения сына. Фото с торжества девушка опубликовала в личном блоге.
По словам модели, на празднике Ратмира (имя мальчика) были только самые близкие люди. Судя по снимкам, торжество прошло в картинге. Сын рэпера посидел за рулем, а также задул свечи на торте.
«Тихо и спокойно, в узком кругу отметили день рождения босса всех боссов! Сколько же радости ты нам всем приносишь, любимка!», — написала Решетова.
Также внука поздравила родная бабушка, мама музыканта Симона Юнусова. Женщина пожелала Ратмиру здоровья и счастья. При этом на фотографиях с торжества ее нет. О причинах отсутствия на празднике бабушка предпочла умолчать.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкант подарил своей возлюбленной модели Валентине Ивановой легендарный спорткар Porsche 911. Стоимость автомобиля начинается от 11,4 миллиона рублей.
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