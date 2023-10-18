За рулем: как Решетова и Тимати отметили день рождения сына

Девушка написала трогательное поздравление.

Тимати и Анастасия Решетова отметили день рождения сына. Фото с торжества девушка опубликовала в личном блоге.

По словам модели, на празднике Ратмира (имя мальчика) были только самые близкие люди. Судя по снимкам, торжество прошло в картинге. Сын рэпера посидел за рулем, а также задул свечи на торте.

«Тихо и спокойно, в узком кругу отметили день рождения босса всех боссов! Сколько же радости ты нам всем приносишь, любимка!», — написала Решетова.

Также внука поздравила родная бабушка, мама музыканта Симона Юнусова. Женщина пожелала Ратмиру здоровья и счастья. При этом на фотографиях с торжества ее нет. О причинах отсутствия на празднике бабушка предпочла умолчать.

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