За рулем: как Решетова и Тимати отметили день рождения сына

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Алексей Панков
Алексей Панков 29 0

Тимати и Анастасия Решетова отметили день рождения сына в картинге

За рулем: как Решетова и Тимати отметили день рождения сына

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Девушка написала трогательное поздравление.

Тимати и Анастасия Решетова отметили день рождения сына. Фото с торжества девушка опубликовала в личном блоге.

По словам модели, на празднике Ратмира (имя мальчика) были только самые близкие люди. Судя по снимкам, торжество прошло в картинге. Сын рэпера посидел за рулем, а также задул свечи на торте.

«Тихо и спокойно, в узком кругу отметили день рождения босса всех боссов! Сколько же радости ты нам всем приносишь, любимка!», — написала Решетова.

Также внука поздравила родная бабушка, мама музыканта Симона Юнусова. Женщина пожелала Ратмиру здоровья и счастья. При этом на фотографиях с торжества ее нет. О причинах отсутствия на празднике бабушка предпочла умолчать.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкант подарил своей возлюбленной модели Валентине Ивановой легендарный спорткар Porsche 911. Стоимость автомобиля начинается от 11,4 миллиона рублей.

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