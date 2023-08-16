«Моя душа»: возлюбленная Тимати трогательно поздравила рэпера с юбилеем

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Модель Иванова трогательно поздравила Тимати с юбилеем

«Моя душа»: возлюбленная Тимати трогательно поздравила рэпера с юбилеем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Ее пост в личном блоге наполнен теплотой и любовью. Как отреагировал исполнитель?

Бизнесмен и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) 15 августа отпраздновал юбилей — ему исполнилось 40 лет. Его 19-летняя возлюбленная модель Валентина Иванова трогательно поздравила любимого в личном блоге.

Девушка опубликовала совместные снимки и видео с музыкантом, а также написала для него пропитанный нежностью текст.

«С днем рождения, моя душа, сегодня твой день рождения. Ты мой самый лучший подарок. Мне так повезло встретить тебя, ты удивляешь меня своей добротой, целеустремленностью и щедростью», — гласит подпись к посту.

Иванова отметила, что рэпер делает их совместную жизнь лучше. Она заявила, что Юнусов — самый удивительный мужчина на планете, который стал для нее как партнером, так и другом.

Также модель выразила слова благодарности маме артиста Симоне. Она поблагодарила ее за то, что та подарила этому миру Тимати.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимати надолго ушел со сцены.

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