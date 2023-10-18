Вандалы нарисовали пентаграмму на двери квартиры военкора «Известий» Трушнина

Пентаграмму со свиной головой нарисовали на двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Как стало известно 5-tv.ru, ранее корреспонденту поступали сообщения с угрозами, отправленные с украинских номеров.

«С этого момента дни твой жизни и твоего семейства сочтены. <…> Мы вырежем тебя и всю твою семью», — и это самые приличные выдержки из сообщений, которыми засыпали журналиста.

Как можно предположить по этим СМС, неизвестные знали личные данные корреспондента и членов его семьи.

Вандалы нарисовали пентаграмму на двери квартиры военкора баллончиком. Фото: 5-tv.ru

Как рассказали очевидцы, незадолго до происшествия в подъезде заметили группу подростков. Полиция проводит проверку. Сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский.