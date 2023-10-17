Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Треповой*

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в кафе Санткт-Петербурга в отношении Дарьи Треповой* и Дмитрия Касинцева. Об этом надзорное ведомство сообщает в своем Telegram-канале. Уголовное дело передано в суд.

Трепова обвиняется в реализации террористического акта, незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также использовании поддельных документов. Касинцеву же вменяется статья об укрывательстве особо тяжкого преступления.

В прокуратуре отметили, что Трепова вошла в состав организованной группы и совершила теракт с целью дискредитации государственной власти РФ и принуждения ее к отказу от проведения специальной военной операции на Украине.

Террористка неоднократно посещала мероприятия с участием российского военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), чтобы втереться к нему в доверие и вручить на его творческом вечере 2 апреля статуэтку, начиненную самодельным взрывным устройством. В результате детонации устройства военкор скончался, а еще 52 человека пострадали.

После совершения преступления Трепова прибыла в квартиру к Касинцеву, который намеренно вводил полицию в заблуждение, укрывая ее вплоть до обнаружения.

В СК ранее отмечали, что расследование продолжается в отношении еще нескольких лиц, причастных к теракту. Речь идет, в том числе о Юрии Денисове и Романе Попкове*. Уточняется, что они и иные лица объявлены в международный розыск и арестованы заочно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владлен Татарский посмертно награжден медалью за освобождение Мариуполя.

* — внесены в список террористов и экстремистов в РФ