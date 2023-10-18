Сосо Павлиашвили о патриотизме в русских песнях: «Трогают сердце и сознание»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 5 073 0

Сосо Павлиашвили: в моих песнях всегда были и будут лирика и патриотизм

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Что артист думает о современных композициях с выражением чувств любви к родине?

Певец Сосо Павлиашвили назвал лирику и патриотизм неотъемлемой частью своего творчества. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru после большого праздничного концерта «Песни русского мира» на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

«У меня и патриотика, и лирика. У меня всегда это было, есть и будет, потому что это — те необходимые краски жизни, которые меня трогают, трогают мое сердце и сознание как гражданина, как творческой личности и как просто человека», — объяснил артист.

Также он признался, что положительно относится к патриотизму в композициях молодых российских артистов. Павлиашвили не видит ничего плохого в том, что «молодые ребята поют о своей стране».

«Из этого состоит пазл. Из таких моментов создается наша счастливая старость, когда тебе не стыдно за свое содеянное, когда твои дети гордятся тобой. И не имеет значения, какого ты ранга певец или певица, или чем бы ты ни занимался», — отметил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сосо Павлиашвили пожелал России победы в СВО.

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