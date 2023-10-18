Все о тонкостях актерского мастерства звезды и характере каждого из его легендарных героев.

Народному артисту России Сергею Безрукову исполняется 50 лет. За три десятилетия в профессии актер сыграл почти в 70 проектах и исполнил самые разнообразные роли — от Сергея Есенина до Владимира Высоцкого. В честь юбилея звезды 5-tv.ru вспоминает его самые знаменитые кинообразы.

Саша Белый, сериал «Бригада»



Сергей Безруков в роли Саши Белого. Фото: Кадр из сериала «Бригада», 2002 г.

Роль Саши Белого принесла Безрукову феерическую популярность, а образ героя надолго закрепился за актером. Для сериала «Бригада» он перевоплотился в криминального авторитета, которого боялись и уважали.

По словам самого Безрукова, эта роль была интересна тем, что в некоторых сценах можно было «побыковать». А вот курить было тяжко, потому что сам актер в жизни этого не делает.

Телекартина имела небывалый успех и сегодня считается культовой. Однако Безруков не стал заложником образа криминального авторитета. После «Бригады» артист перевоплощался в другие, отличающиеся друг от друга и неожиданные образы.

Владимир Высоцкий, фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой»



Сергей Безруков в роли Владимира Высоцкого. Фото: Кадр из к/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой», реж. Петр Буслов, 2011 г.

Безруков не сразу согласился сыграть Владимира Высоцкого. Актер чувствовал немыслимую ответственность, так как сам был поклонником его творчества.

Лишь через год он вернулся к этому предложению. Примечательно, что имя исполнителя главной роли долго держали в секрете.

В фильме его лицо было практически точной копией лица Высоцкого, поэтому догадаться, кто же за этой «маской», было слишком сложно. На лице Безрукова действительно была настоящая маска, разработкой которой полгода занимался художник Петр Горшенин.

Мастер сделал точную копию лица Высоцкого и воспроизвел ее в виде тончайшей скульптуры из воска и пластилина. В итоге он сделал нос, лоб и другие части лица. На маску ушло около 30 тысяч долларов, а нанесение грима на Безрукова ежедневно занимало четыре часа.

Сергей Есенин, сериал «Есенин»



Сергей Безруков в роли Сергея Есенина. Фото: Кадр из сериала «Есенин», 2005 г.

Сериал «Есенин» был снят по роману-расследованию, написанному отцом Сергея Безрукова. Актер неоднократно играл роль поэта на сцене театра, но фильм позволил ему увидеть героя с другой стороны.

От гениального хулигана-озорника до русского Гамлета — таким Безруков увидел Есенина. Своей игрой он хотел развеять существующий миф о том, что поэт был алкоголиком и настоящим ловеласом, погрязнувшим в скандалах.

«Я вижу его человеком огромного диапазона», — говорил актер.

Александр Пушкин, фильм «Пушкин. Последняя дуэль»



Сергей Безруков в роли Александра Пушкина. Фото: Кадр из к/ф «Пушкин. Последняя дуэль», реж. Наталья Бондарчук, 2006 г.

Фильм «Пушкин. Последняя дуэль» повествует о последних месяцах жизни великого поэта. Безруков признавался, что хотел довести зрителей до слез и сыграть Пушкина так, чтобы его смерть стала личной потерей для каждого.

«Я пытаюсь „проживать“ его на сцене. Для меня Пушкин — живой. Он должен быть заразительным, страстным. Самое важное — это его характер, его импульсивность. Перемены настроения в одну секунду от смеха до слез. Вот эта амплитуда важна для меня в характере Пушкина», — такими мыслями Безруков однажды поделился в беседе с РИА Новости.

Готовясь к этой роли, актер не только изучал исторические документы, но и советовался с отцом. Он хотел, чтобы люди прониклись историей поэта и узнали его чуть ближе, чтобы у них возникло чувство сопереживания.

Виктор Сумароков, фильм «Каникулы строгого режима»



Сергей Безруков в роли Виктора Сумарокова. Фото: Кадр из к/ф «Каникулы строгого режима», реж. Игорь Зайцев, 2009 г.

В комедии «Каникулы строгого режима» Безруков вновь вернулся к роли криминального авторита, но с совсем другой историей и судьбой. Вместе с коллегой по «Бригаде» Дмитрием Дюжевым актер сыграл сбежавшего из тюрьмы заключенного, который теперь должен работать вожатым в пионерском лагере.

В интервью Безруков говорил, что его персонаж в этом фильме является хорошей возможностью для правоохранительных органов посмотреть на свою работу с другой стороны. По мнению актера, их действия отчасти влияют на то, каким человек выйдет на волю.

Ираклий, фильм «Ирония судьбы. Продолжение»



Сергей Безруков в роли Ираклия. Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы. Продолжение», реж. Тимур Бекмамбетов, 2007 г.

В фильме «Ирония судьбы. Продолжение» Безруков предстал перед зрителями в образе молодого бизнесмена, который в погоне за выгодой и богатством разрушает собственную жизнь. Актер признавался, что персонаж, несмотря на все недостатки, ему симпатизировал.

Только настоящий мужчина будет стараться сдержать слово и сделать все и сразу: и с работой разобраться, и в личной жизни все исправить. К слову, за эту роль Безруков был удостоен престижной кинопремии в номинации «Лучшая мужская роль».

Иешуа Га-Ноцри, сериал «Мастер и Маргарита»



Сергей Безруков в роли Иешуа Га-Ноцри. Фото: Кадр из мини-сериала «Мастер и Маргарита», 2005 г.

Во время подготовки к роли в мини-сериале «Мастер и Маргарита» Сергей Безруков соблюдал пост и отказался от участия в некоторых спектаклях. В картине актеру досталась не только роль Иешуа Га-Ноцри, но и озвучка Мастера.

Так режиссер хотел сохранить связь между Мастером и Иешуа. Безруков всегда напоминал, что его персонаж — это не Христос из Библии.

Однако он научил актера относиться к людям более спокойно и по-доброму. После этой работы, признавался он, превращаться из мстителя Саши Белого в способного к прощению Иеуша стало гораздо проще.

Генерал Каппель, фильм «Адмиралъ»



Сергей Безруков в роли генерала Каппель. Фото: Кадр из к/ф «Адмиралъ», реж. Андрей Кравчук, 2008 г.

Перед съемками в фильме «Адмиралъ» Безруков, которому досталась роль белого генерала Владимира Каппеля, много читал о своем герое. В 1919 году военный спас целую армию от окружения под Красноярском.

«Мой герой, умирая, говорит: „Передайте войскам, что я любил их, я любил Родину и своей смертью доказал это“», — отмечал Безруков.

Работа была чрезвычайно сложной: при 34 градусах мороза актер ездил верхом на коне, нырял под лед, а потом снимался в бане при 50 градусах жары.

Участковый Павел Кравцов, сериал «Участок»



Сергей Безруков в роли участкового Павла Кравцова. Фото: Кадр из сериала «Участок», 2003 г.

Герой Безрукова в сериале «Участок» — честный милиционер Павел Кравцов. Молодой сотрудник правоохранительных органов извиняется, когда надевает на кого-то наручники, слишком много думает о чести и не может сделать карьеру с такими задатками.

На самом деле, изначально Безруков хотел сыграть эту роль только для того, чтобы избавиться от образа Саши Белого из «Бригады», вышедшей незадолго до этого сериала.

Сергей Трофимов, фильм «Учености плоды»



Сергей Безруков в роли Сергея Трофимова. Фото: Кадр из к/ф «Учености плоды», реж. Игорь Угольников, 2021 г.

В фильме «Учености плоды» действия проходят в 1940-х: в оккупированное село Михайловское приезжает профессор фрау Шиллер, которая читает лекции о творчестве Пушкина для немецких солдат и местных жителей. Среди них оказывается и герой Безрукова — Сергей Трофимов.

По сюжету он вместе с профессором пытается спасти историческое наследие музея-усадьбы. Роль главного героя сразу писалась для Безрукова.

По мнению режиссера Игоря Угольникова, Трофимов символизирует некое перерождение Пушкина. Для Безрукова эта роль была непростой — он говорил, что этот образ для него нетипичный, однако у персонажа «вполне настоящая жизненная история».

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