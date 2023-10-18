В Москве задержаны нарисовавшие пентаграмму на двери квартиры военкора «Известий»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 212 0

На преступление они пошли по заданию, полученному через социальные сети. Что еще известно?

В Москве задержаны нарисовавшие пентаграмму на двери квартиры военкора «Известий»

Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann

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На севере Москвы задержали девушку и парня, подозреваемых в вандализме. Они, предположительно, нарисовали пентаграмму со свиной головой на двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. О задержании предполагаемых преступников сообщает источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, задержанным 25 и 28 лет. На преступление они пошли по заданию, полученному через социальные сети от представителя Украины, который обещал заплатить каждому по пять тысяч рублей.

В ближайшее время правоохранителями будет возбуждено уголовное дело о вандализме. Источник не исключает, что дело могут переквалифицировать по статье об угрозе убийством, поскольку до случившегося корреспондент получал угрозы в адрес своей семьи.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сам журналист сейчас находится в командировке в Израиле.

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