«Метил выше»: почему Надежда Бабкина рассталась с молодым фаворитом

В окружении певицы существует три версии, объясняющие причину разрыва народной артистки с 33-летним Сергеем Рябовым.

Народная артистка России Надежда Бабкина рассталась со своим молодым возлюбленным Сергеем Рябовым. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на близкое окружение певицы.

Сергей Рябов служил в театре Надежды Бабкиной пиар-директором, его называли правой рукой звезды, а позже появились слухи о их весьма близких отношениях. Впрочем, сама пара подтверждать их не спешила. А сейчас появилась информация, что союз оказался недолгим: 33-летнего Рябова уволили из театра. По одной из версий, причиной стало стремление Сергея занять должность повыше и получать более высокую зарплату.

«Недовольство Рябова началось после того, как исполнительный директор театра из-за кризиса урезал ему зарплату на 50 тысяч рублей. До этого Сергей получал 500 тысяч рублей в месяц. Рябов тут же написал заявление об увольнении. Бабкина его не подписала и пообещала, что зарплату сокращать не будут. Но, видимо, Сергею было этого мало. Говорят, он сам хотел занять место исполнительного директора — тот заведует всеми финансами. Однако исполнительного директора Бабкина не стала увольнять. Рябов снова написал заявление об увольнении, и на этот раз артистка его подписала», — передает издание слова источника.

Второй версией разрыва называют остывшие друг к другу чувства. А некоторые считают, что Рябов просто отправился покорять другие высоты, разумеется, в карьерном плане.

Кстати. сами Бабкина и Рябов свои отношения не подтверждали, называя себя просто хорошими друзьями. Правда, по информации СМИ, не так давно артистка приобрела для фаворита квартиру за 47 миллионов рублей и оплатила там ремонт, на который ушло еще десять миллионов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Надежде Бабкиной удается сохранять молодость в 73 года.