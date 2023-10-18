«Метил выше»: почему Надежда Бабкина рассталась с молодым фаворитом

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 796 0

Надежда Бабкина уволила из театра своего фаворита Сергея Рябова

«Метил выше»: почему Надежда Бабкина рассталась с молодым фаворитом

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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В окружении певицы существует три версии, объясняющие причину разрыва народной артистки с 33-летним Сергеем Рябовым.

Народная артистка России Надежда Бабкина рассталась со своим молодым возлюбленным Сергеем Рябовым. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на близкое окружение певицы.

Сергей Рябов служил в театре Надежды Бабкиной пиар-директором, его называли правой рукой звезды, а позже появились слухи о их весьма близких отношениях. Впрочем, сама пара подтверждать их не спешила. А сейчас появилась информация, что союз оказался недолгим: 33-летнего Рябова уволили из театра. По одной из версий, причиной стало стремление Сергея занять должность повыше и получать более высокую зарплату.

«Недовольство Рябова началось после того, как исполнительный директор театра из-за кризиса урезал ему зарплату на 50 тысяч рублей. До этого Сергей получал 500 тысяч рублей в месяц. Рябов тут же написал заявление об увольнении. Бабкина его не подписала и пообещала, что зарплату сокращать не будут. Но, видимо, Сергею было этого мало. Говорят, он сам хотел занять место исполнительного директора — тот заведует всеми финансами. Однако исполнительного директора Бабкина не стала увольнять. Рябов снова написал заявление об увольнении, и на этот раз артистка его подписала», — передает издание слова источника.

Второй версией разрыва называют остывшие друг к другу чувства. А некоторые считают, что Рябов просто отправился покорять другие высоты, разумеется, в карьерном плане.

Кстати. сами Бабкина и Рябов свои отношения не подтверждали, называя себя просто хорошими друзьями. Правда, по информации СМИ, не так давно артистка приобрела для фаворита квартиру за 47 миллионов рублей и оплатила там ремонт, на который ушло еще десять миллионов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Надежде Бабкиной удается сохранять молодость в 73 года. 

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