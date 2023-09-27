Пример для многих: как Надежде Бабкиной удается сохранять молодость лица в 73 года
Косметолог Баскакова: Бабкина сохраняет красоту с помощью эстетической медицины
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Что помогает певице поддерживать красоту?
Косметолог Дарья Баскакова раскрыла изданию dni.ru секрет красоты народной артистки России Надежды Бабкиной. Как певице удается сохранять необычайно свежее и подтянутое лицо и выглядеть значительно младше своего возраста?
«Уровень развития современной эстетической медицины, на самом деле, позволяет хорошо выглядеть практически в любом возрасте, особенно если начинать методики омоложения на ранних этапах старения. И публичные люди особенно четко понимают важность ухода за собой», — объяснила специалист.
В СМИ писали, что Бабкина неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. По мнению специалиста, это не просто нормально, но даже правильно, поскольку красота подразумевает постоянную работу над собой.
«Насколько я помню, Надежда Георгиевна всегда выглядела весьма достойно», — отметила Баскакова.
Как следует ухаживать за собой, чтобы в 73 года оставаться столь привлекательной? Врач советует использовать аппаратный SMAS-лифтинг, нитевые методики и инъекции коллагеностимуляторов.
В целом, необходимо строго следить за массой тела и стабильностью веса. Следует избегать уклонов его показателей в одну или другую стороны.
Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасны инъекции красоты для девушек моложе 18 лет.
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