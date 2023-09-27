Пример для многих: как Надежде Бабкиной удается сохранять молодость лица в 73 года

|
Евгения Элинова
Евгения Элинова 12 0

Косметолог Баскакова: Бабкина сохраняет красоту с помощью эстетической медицины

Пример для многих: как Надежде Бабкиной удается сохранять молодость лица в 73 года

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Что помогает певице поддерживать красоту?

Косметолог Дарья Баскакова раскрыла изданию dni.ru секрет красоты народной артистки России Надежды Бабкиной. Как певице удается сохранять необычайно свежее и подтянутое лицо и выглядеть значительно младше своего возраста?

«Уровень развития современной эстетической медицины, на самом деле, позволяет хорошо выглядеть практически в любом возрасте, особенно если начинать методики омоложения на ранних этапах старения. И публичные люди особенно четко понимают важность ухода за собой», — объяснила специалист.

В СМИ писали, что Бабкина неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. По мнению специалиста, это не просто нормально, но даже правильно, поскольку красота подразумевает постоянную работу над собой.

«Насколько я помню, Надежда Георгиевна всегда выглядела весьма достойно», — отметила Баскакова.

Как следует ухаживать за собой, чтобы в 73 года оставаться столь привлекательной? Врач советует использовать аппаратный SMAS-лифтинг, нитевые методики и инъекции коллагеностимуляторов.

В целом, необходимо строго следить за массой тела и стабильностью веса. Следует избегать уклонов его показателей в одну или другую стороны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасны инъекции красоты для девушек моложе 18 лет.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.50
0.26 101.98
-0.01
Трем знакам будет не до шуток в коридоре затмений: гороскоп на октябрь 20...

Последние новости

23:36
«Опасность в воздухе»: почему можно умереть из-за газа, который выделяет гнилой картофель
23:23
Пример для многих: как Надежде Бабкиной удается сохранять молодость лица в 73 года
23:10
Умерла актриса из «Безумное кино для взрослых» Адина Кристеску
22:58
Будут гореть: российский боец раскрыл слабые места танков Abrams
22:45
Только для элиты: ТОП-7 самых дорогих видов спорта
22:33
Все дело в генах? Раскрыт секрет «вечной молодости» 49-летней певицы Натали

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России