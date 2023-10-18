«Изображать некую позу»: как сложатся дальнейшие отношения Польши и Украины

«Помирятся» ли государства после конфликта, который поляки начали перед выборами в парламент?

Польша вернется к партнерским отношениям с Украиной после того, как в стране подведут окончательные итоги парламентских выборов. Об этом изданию URA.RU рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Согласно результатам голосования, в Польше победила правящая партия «Право и справедливость». Однако возможность формировать правительство она потеряла.

Оппозиция во главе с Дональдом Туском получила необходимое количество голосов для того, чтобы создать коалицию и занять большинство в Сейме. Правда, по мнению Брутера, на отношениях Варшавы и Киева перестановки в польском парламенте никак не скажутся.

И открытый конфликт, который начался между государствами перед выборами, в ближайшее время сойдет на нет. Польша и Украина установят «более спокойные» отношения после формирования Туском «право-лево-центристской» направленности, говорит Брутер.

«Варшава будет делать то же самое, что и делала до недавнего времени, но без скрипа, хайпа. Она не будет играть с Западом украинским кейсом. Не будет изображать некую позу, которая должна показать Западу, что Варшава может поменять свое мнение по Украине. Будет делать то, что Запад хочет», — уверен эксперт.

Лидер партии «Гражданская платформа» Туск уже занимал пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Туск сделал яркое заявление после победы оппозиции.