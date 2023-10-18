Удар был нанесен по больнице в секторе Газа, в результате которого погибло более 500 человек. Израиль отрицает свою причастность к обстрелу больницы. Массовые демонстрации проходят в странах Ближнего Востока. Протестующие осуждают удар по больнице в Газе. Все подробности — в ежедневной подборке 5-tv.ru.

Мир с содроганием увидел последствия удара по больнице в секторе Газа: самые важные события дня 1/8 Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri 2/8 Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa 3/8 Фото: Reuters / STRINGER 4/8 Фото: www.globallookpress.com / Saquan Stimpson - CNP 5/8 Фото: MOHAMMED SABER / ТАСС 6/8 Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia 7/8 Фото: TOMASZ WIKTOR / ТАСС 8/8 Фото: www.globallookpress.com Ракетный удар был нанесен по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Палестина обвинила Израиль. Армия Израиля отрицает свою причастность к случившемуся. В атаке на больницу ЦАХАЛ обвинила палестинский «Исламский джихад». По непроверенным данным, взрыв унес жизни более чем 800 человек. Большинство погибших — женщины и дети. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар по больнице в секторе Газа преступлением и актом расчеловечивания. Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Израиль с официальным визитом. Президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен «другой командой». Путин назвал удар по больнице в секторе Газа гуманитарной катастрофой. По его словам, это должно стать сигналом для сторон конфликта о необходимости прекращения эскалации и завершения боевых действий. ВКС РФ начинают систематически патрулировать воздушное пространство над акваторией Черного моря с системой «Кинжал» на борту самолетов МиГ-31. В парламенте Грузии состоялось голосование по импичменту действующего президента республики Саломе Зурабишвили. В рамках голосования «за» импичмент выступили 86 парламентариев, а «против» — один. Для отстранения президента в порядке импичмента этого оказалось недостаточно. Пентаграмму со свиной головой нарисовали на двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Ранее корреспонденту поступали сообщения с угрозами, отправленные с украинских номеров. Причастны к преступлению уроженцы Северной Осетии и Кировской области. Подозреваемым 25 и 28 лет.

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