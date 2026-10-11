США снимают санкции с российского дизеля: что стоит за договоренностью

Президент США Дональд Трамп высказался о необходимости смены власти на Украине. По пути от Белого дома к вертолету он заявил американской прессе: «Зеленского пора менять. Украине нужен новый президент».

Свое предложение Трамп объяснил тем, что лидер киевского режима недоговороспособен, совершает ошибки и наносит вред интересам Соединенных Штатов. «Прозреть» относительно Зеленского Трампу, судя по всему, помогла ситуация с дизелем, которого из-за конфликта в Ормузском проливе и на Украине стало критически мало в самих Соединенных Штатах. И Трамп пошел на сделку с Москвой.

Россия и Америка спасают мир от дизельного кризиса. Заголовок, достойный какого-нибудь голливудского блокбастера, и сценарий как раз и пишется прямо на наших глазах. Америка снимает все санкции с российского дизеля: с компаний, которые его вырабатывают, с компаний, которые его транспортируют, с банков, которые проводят платежи, с танкеров, которые его перевозят, и со страховщиков, которые покрывают возможные риски этих перевозок. Весь комплекс! На полгода все ограничения на российский дизель аннулируются. Мы со своей стороны тоже делаем шаг навстречу — отменяем введенный ранее запрет на экспорт своего топлива.

Самое удивительное в этой истории то, что менее месяца назад тот же Трамп подписал принятый Конгрессом так называемый «закон об адских санкциях», согласно которому можно вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские нефть и газ. И тут, пожалуйста, Америка сама становится импортером нашего дизеля.

И теперь все те, кто пытается помешать этим поставкам, будь то европейцы или украинцы, автоматически становятся теми, кто вредит интересам Соединенных Штатов Америки. Так Зеленский и стал «слабым звеном». Подробнее в материале корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

От санкций до импорта — один шаг

В Штаты едет русский дизель. 300 тысяч тонн в течение только этого месяца, дальше — больше: 500 тысяч, в ноябре, миллион в декабре, в общей сложности до пяти миллионов тонн.

Об этом два президента договорились по телефону. Звонок длился почти полтора часа. Кроме поставок дизеля успели обсудить Украину, обстановку в стране, положение дел на фронте. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин вновь подчеркнул — наши войска уверенно контролируют ситуацию, что же касается переговоров по урегулированию конфликта — мы готовы, но Украина сама срывает возможные встречи.

«Владимир Путин подробно рассказал о предпринимаемых нами мерах в ответ на террористические атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта. Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей страны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив», — сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы рассчитываем на справедливую поддержку Америки в нашей обороне жизни, в нашей обороне людей в Украине, и на то, чтобы Соединенные Штаты провели с Россией соответственно сильный разговор. Сильный, а не слабый», — заявил Владимир Зеленский.

Как пишет американская пресса, как раз во время этого телефонного разговора двух лидеров, в США делегация Украины ждала возможности поговорить хоть с кем-то. Им в итоге донесли, но уже требования: прекратить удары по нефтепереработке в России. Незалежные парламентеры уехали на сутки раньше, а Зеленский расстроился. Назвал решение о поставках — слабостью, причем несколько раз, в нескольких интервью. До Трампа эти слова донесли быстро. Прямо на лужайке Белого дома и в прямом эфире.

По заявлению вице-премьера Новака — у нас и для себя, и на экспорт дизеля хватит. Курортный сезон закончился, урожай собрали. Россия готова к возобновлению масштабных поставок. И не в первый раз — мы ведь всегда были надежным партнером для тех, кто был готов торговать. Об этом Президент говорил, например, в ноябре прошлого года на саммите ШОС.

«Наша страна вносит существенный вклад и в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках. Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Эту же мысль звучала и в марте, на совещании по топливу. Тогда весь мир пытался понять, где покупать нефть, газ и нефтепродукты, если закрыт Ормузский пролив. И тогда, к слову, уже снимали на два месяца санкции с российской нефти.

«Россия выступает надежным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Действия администрации США идут наперекор общей политике некогда единого Запада. Европа последовательно отказывается официально от закупки российских углеводородов. И уже в понедельник обещают ввести новые масштабные санкции. А тут такой поворот.

«Самое главное здесь другое, на мой взгляд, даже не то, что Россия будет поставлять снова дизель. А то, что появилась вот эта некая цепочка договоренностей и снятия санкций, которой раньше не было. То есть мы идем по очень правильному пути. По дороге из желтых кирпичей, которая должна привести к тому, что мы хотим, к снятию санкций и нашей победе», — отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Американские санкции с российского топлива будут сняты, пока на полгода, до апреля 2027-го. Кажется, в такие моменты мнение бывшего комедианта волнует Трампа мягко говоря в последнюю очередь. Он решает свои проблемы. За год цены на дизель в США выросли на 60%. А это напрямую влияет на предстоящие выборы в Конгресс — исторически, правящая партия всегда проигрывает, если топливо стоит слишком дорого.

«Я думаю, Трамп находится под огромным давлением со стороны республиканцев в таких штатах, как Канзас, Айова. Фермерских Штатах, о которых республиканцы на последних выборах даже не думали. Цена на дизель выросла значительно быстрее, чем на нефть и газ. И поэтому Трамп оказался в ловушке, надо было что-то делать. Это своего рода отчаянный шаг», — считает профессор истории, директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне Питер Кузник.

Иначе после выборов ему припомнят и войну на Ближнем Востоке, из-за которой случился глобальный сбой поставок через Ормузский пролив. После которого и начался нынешний топливный кризис.

«Это уже позволит не разрастаться топливному кризису глобальному и США важно показать, что они стремятся урегулировать топливный кризис, чтобы на бирже цена снизилась, в США цены на дизель бьют рекорды, у них побит исторический рекорд: больше шести с половиной долларов за галлон», — объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам американских журналистов, в качестве метода воздействия на Украину, чтобы остановить возможные удары по танкерам, которые отправятся в США, ВСУ могут отключить от разведданных. Решение может быть и более радикальным — убрать помеху в Киеве. Главный вопрос — всерьез ли он это предложил, или снова поменяет свое мнение.

«Знаете, что я предлагаю? Я предлагаю им найти нового руководителя, который сможет заключить сделку, потому что он мог бы заключить много сделок, которые по какой-то причине он так и не заключил», — заявил Дональд Трамп.

То, что Трамп снимает санкции с российского дизеля, да еще и благодарит на весь мир Путина за это, конечно, большой дипломатический удар по Киеву.

До последнего Зеленский надеялся использовать топливный «аргумент» для того, чтобы занять более выигрышную позицию на возможных мирных переговорах. Сами удары по нашим НПЗ и широко распиаренная кампания «принудить Россию» за 40 дней. Все было направлено именно на это.

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