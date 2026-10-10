Глава киевского режима Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом после призыва президента США Дональда Трампа сменить лидера Украины. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Очень хороший и своевременный разговор», — заявил Зеленский.

Он также сообщил о подготовке к встрече с Энди Бернемом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог неоднократно завершить конфликт, но не сделал этого. Президент США также сказал, что Украине нужен новый руководитель, который сможет заключить соглашение.

Американский лидер отдельно раскритиковал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и заявил, что они создают проблемы для мирового рынка дизельного топлива.

После этого бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский также призвал Владимира Зеленского покинуть пост. По его мнению, Киеву необходимо перейти к прямому диалогу с Москвой.

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