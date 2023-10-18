Горят, уничтожаются и сбиваются: в МИД РФ ответили на поставку ATACMS Киеву

Москва призвала Вашингтон задуматься. Что он будет делать, когда вся возможная номенклатура поставляемых вооружений будет исчерпана?

В МИД РФ ответили на сообщения о получении Украиной поставки дальнобойных ракет ATACMS. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что американская сторона регулярно направляет «чудо-оружие» ВСУ, однако ход СВО показывает его неэффективность.

«Жизнь показывает, что поставленные танки и бронемашины горят, гаубицы уничтожаются, ракеты сбиваются. Так будет и впредь», — прокомментировали в МИД в ответ на запрос 5-tv.ru.

В сообщении отмечается, что Вашингтону пора задумать о том, что он будет делать, когда всевозможное оружие для помощи киевскому режиму иссякнет, а добиться поражения России так не получится. В МИД указали на то, что дальнейшее втягивание западных стран в российско-украинский конфликт может привести к их прямому столкновению с РФ.

«А это подразумевает и соответствующую цену», — отметили там.

В министерстве также сослались на слова президента РФ Владимира Путина, который в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с Си Цзиньпинем в Пекине изложил позицию по данному вопросу. Он заявил, что поставка ракет ATACMS Киеву кардинально не изменит ситуацию в зоне СВО, а ВС РФ, в свою очередь, смогут эффективно отражать такие атаки.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что США передали Киеву ATACMS с малой дальностью действия из-за страха перед Россией.