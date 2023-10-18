«Плотность покрытия»: как россияне помогают военным уничтожать беспилотники ВСУ

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 10 0

Михаил Камышев: атак дронов ВСУ стало меньше благодаря бдительности россиян

«Плотность покрытия»: как россияне помогают военным уничтожать беспилотники ВСУ

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Чем обусловлено снижение количества атак украинских дронов по объектам РФ?

В последнее время количество атак украинских беспилотников по регионам России значительно сократилось. По словам руководителя проекта разработки приложения «Радар. НФ», представителя «Народного фронта» Михаила Камышева, одной из причин можно назвать бдительность россиян, которые замечают дроны и сообщают о них в соответствующие органы. Об этом эксперт рассказал изданию URA.RU.

Михаил Камышев отмечает устойчивую тенденцию к снижению количества атак беспилотников ВСУ по объектам РФ. В первую очередь, это касается Москвы и области, а также приграничных районов. Оперативно реагировать на атаки дронов российским военным помогает приложение, разработанное «Народным фронтом», где пользователи могут сообщить о замеченных в небе подозрительных объектах или диверсионных группах, проникших на территорию нашей страны.

«Чем больше людей скачивает приложение, тем выше плотность покрытия, тем оперативнее поступает информация о БПЛА в компетентные органы», — объясняет Михаил Камышев.

Специалист подчеркивает, что благодаря информации, которая поступает от бдительных граждан, уже были уничтожены беспилотники в Курской и Брянской областях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России создали дрон-сапер для дистанционного подрыва мин.

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