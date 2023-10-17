В России создали дрон-сапер для дистанционного подрыва мин

В РФ создан дрон «Стрекоза», способный подрывать мины в зоне СВО
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Беспилотник уже протестировали Минобороны и Росгвардия.
Сотрудники АО «Группа защиты-ЮТТА» создали дрон «Стрекоза», способный находить и ликвидировать мины с дистанционным радиоэлектронным подрывом. Об этом рассказал технический директор предприятия-разработчика Игорь Стукало на выставке «Интерполитех-2023» в беседе с РИА Новости.
«Детектор нелинейных переходов размещается под БПЛА, по команде с земли он начинает облет территории. Если на местности есть мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. На „Стрекозе“ закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины», — объяснил он принцип действия дрона.
Весит аппарат 12 килограммов, а продолжительность его полета составляет 50 минут. Есть два режима работы: ручной и автономный. В комплект дрона входят четыре пары аккумуляторных батарей и зарядка.
Минобороны и Росгвардия уже протестировали «Стрекозу» и положительно оценили ее эффетивную работу. В ведомствах сообщили, что дрон можно применять в зоне СВО на удалении от линии боевого соприкосновения, то есть на глубине 15-20 километров.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сбили восемь украинских БПЛА на подлете к Крыму.
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