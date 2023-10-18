Путин пригласил Байдена на чаепитие: «Пусть берут блины»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Путин предложил Байдену забрать ATACMS и приехать на блины праздновать победу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На Западе заявляют о проигрыше России на Украине. Так пусть же приезжают праздновать победу!

Президент РФ Владимир Путин посмеялся над словами американского лидера Джо Байдена, который заявил, что Россия проиграла на Украине. Во время пресс-конференции в Пекине он призвал его забрать у Киева поставленные дальнобойные ракеты ATACMS и приехать в Москву праздновать «победу».

«Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие, если проиграна война», — прокомментировал Путин.

Глава государства назвал смешной реплику Байдена на фоне продолжающихся поставок украинским нацистам.

Комментируя возможность оказаться за одним столом с президентом Украины Владимиром Зеленским, он сообщил, что диалог возобновится, если Киев проявит желание и сделает шаги навстречу. Речь идет, конечно же, про стол переговоров.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне. Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывает военную и финансовую поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что ВС РФ смогут отражать атаки ракет ATACMS.

Тема:
Спецоперация
19 окт
«Уже завтра»: во Франции задумались о сроках окончания спецоперации
18 окт
В украинском городе Николаев слышны взрывы
18 окт
МО РФ: над Белгородской областью уничтожен беспилотник
18 окт
Подарок от США: что такое ракеты ATACMS и почему они важны для ВСУ
18 окт
ВСУ предприняли безуспешные попытки атаки на Крым дважды за час
18 окт
Мир с содроганием увидел последствия удара по больнице в секторе Газа: самые важные события дня
18 окт
Российский флот отражает воздушную атаку в районе Сухарной балки
18 окт
Они боятся: США передали ВСУ «неполноценные» ракеты ATACMS
18 окт
«Бороться сложно»: на Западе предупредили ВСУ о хитром маневре российских войск
18 окт
Запад замалчивает: в США рассказали, что произошло с украинскими системами ПВО
+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:04
Трубы горят: девушка ударила ножом сожителя-алкоголика
4:48
США смягчили санкции против Венесуэлы
4:32
Разборки с рукоприкладством: жительница Петербурга встречается с треш-стримером
4:16
Действенный способ: как Проскурякова справилась с переживаниями из-за болезни мужа
4:00
Выбыл из игры: футболист Неймар получил серьезную травму
3:44
«Фиксировать и ставить метки»: на ЕГЭ начнут работать нейросети

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
ВС РФ поразили склад авиационных средств ВСУ на аэродроме Лозовое
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России