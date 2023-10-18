Поставку Украине данных ракет президент назвал ошибкой США.

Поставки киевскому режиму ракет ATACMS кардинально не изменят ситуацию на Украине, российские войска смогут отражать такие атаки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам переговоров с лидером Китая.

«Что самое главное, это кардинально, вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать», — сказал Путин.

Поставку Украине данных ракет президент назвал ошибкой США.

Накануне стало известно, что США тайно поставили на Украину небольшую партию ATACMS. Позднее Белый дом подтвердил передачу ракет с дальностью 165 километров.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соединенные Штаты поставили на Украину дальнобойные ракеты ATACMS старого образца.