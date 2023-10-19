«Я была домашней девочкой» — Валентина Мазунина рассказала о своем детстве

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 18 0

Актриса выросла в маленьком городке, который диктует определенные жизненные правила.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Central Partnership; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса Валентина Мазунина, сыгравшая Валю в «Реальных пацанах», была домашним ребенком. Об этом она рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на открытом показе финального сезона сериала.

Артистка добавила, что жила в маленьком городке, который диктует определенные жизненные правила. Именно поэтому на питерских интеллигентов будущая актриса была совершенно не похожа. Она всегда оставалась дворовым, простым человеком.

«Вообще я была домашней девочкой. Но сам город, мне кажется, диктует, потому что я жила в маленьком городке. При всей моей домашности, наверное, для каких-то невероятных питерских интеллигентов я в любом случае буду дворовым простым человеком», — считает актриса.

Также актриса добавила, что ее героиня сильно изменилась с момента выхода первых серий. Из дворовой девчонки она превратилась в серьезную женщину и многодетную мать.

«Моя героиня прошла невероятно огромную трансформацию. Если мы вспомним первый сезон, начиналось все с того, что это две прекрасные подруги дворовые, которые вместе отжигают где-то. <…> Сейчас моя героиня — мать-героиня. У нее трое детей. Она работает в администрации», — отметила Мазунина.

Будет ребенок? Новую возлюбленную Селиванова заметили с округлившимся животом

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Владимир Селиванов из «Реальных пацанов» отказался от спиртного. Артист намерен заняться спортом.

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:44
Полезно и вкусно: ТОП-3 рецепта с использованием авокадо
7:32
«Новый уровень»: Лавров рассказал об отношениях между Россией и КНДР
7:20
«Я была домашней девочкой» — Валентина Мазунина рассказала о своем детстве
7:08
Посол РФ в Австралии: отношения Москвы и Канберры полностью разрушены
6:56
Белоснежная улыбка: раскрыт дешевый способ отбелить зубы
6:40
«Потенциальный негодяй»: почему в РФ одиноким мужчинам не дают усыновлять детей

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
«Потенциальный негодяй»: почему в РФ одиноким мужчинам не дают усыновлять детей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России