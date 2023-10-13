Будет ребенок? Новую возлюбленную Селиванова заметили с округлившимся животом

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Алексей Панков
Алексей Панков 235 0

Новую возлюбленную актера Селиванова заметили с округлившимся животом

Будет ребенок? Новую возлюбленную Селиванова заметили с округлившимся животом

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Примечательно, что звезда «Реальных пацанов» еще официально не развелся с бывшей спутницей, подарившей ему дочь.

Похоже, что у звезды «Реальных пацанов» Владимира Селиванова и его возлюбленной — блогера Александры Калмыковой — появится ребенок. Снимками влюбленной пары на отдыхе в Турции делится Telegram-канал «Самые СЛИВки».

На опубликованных фотографиях у девушки виден округлившийся живот. Впрочем, актер никакими подробностями личной жизни делиться не стал. Его возлюбленная Калмыкова также хранит интригу.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Селиванов рассказал о начале отношений с блогером Александрой Калмыковой. При этом популярный артист официально не развелся с бывшей спутницей, которая растит его пока еще единственную дочь Еву.

По словам актера, все попытки спасти брак потерпели неудачу. Последние несколько лет их пути с бывшей возлюбленной разошлись. В начале отношений они неплохо ладили. Однако после рождения ребенка страсть стала затухать.

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