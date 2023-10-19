Неоправданная жертва: на что пойдут США ради поддержки Украины

Профессор Ливен: США ради Украины могут пожертвовать Западной Европой
Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler
Почему Вашингтону важен мир между Москвой и Киевом?
США ради поддержки Украины рискуют пожертвовать Западной Европой и собственными трансатлантическими интересами. Об этом в статье для издания Responsible Statecraft заявил профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.
«Сейчас у американцев есть тенденция радоваться из-за подчинения Европы американской стратегии в результате кризиса на Украине. Это приводит к недооцениванию угрозы европейским странам и интересам США в регионе. Угроза, как описано, является преимущественно внутренней и возникает в результате смертельного коктейля из экономической стагнации, неконтролируемой миграции и политического экстремизма, усугубленного ситуацией на Украине. Если нынешняя ситуация сохранится, результатом будет нанесение вреда Европе как экономически, так и политически», — пишет эксперт.
Ливен добавляет, что полузамороженный кризис на Украине резко усугубит экономический спад в Германии — в частности и Европе — в целом, и, как следствие, ускорит политический беспорядок. Кроме того, из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке невозможно спрогнозировать цены на энергетические носители.
Эксперт заключил, что мощь Америки в мире держится на экономическом процветании и либеральной демократии. Видя плачевное положение Вооруженных сил Украины на фронте и проблемы Европы, США нужно как можно быстрее заключить мир между конфликтующими странами, убежден он.
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