Неоправданная жертва: на что пойдут США ради поддержки Украины

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Профессор Ливен: США ради Украины могут пожертвовать Западной Европой

Неоправданная жертва: на что пойдут США ради поддержки Украины

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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США ради поддержки Украины рискуют пожертвовать Западной Европой и собственными трансатлантическими интересами. Об этом в статье для издания Responsible Statecraft заявил профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.

«Сейчас у американцев есть тенденция радоваться из-за подчинения Европы американской стратегии в результате кризиса на Украине. Это приводит к недооцениванию угрозы европейским странам и интересам США в регионе. Угроза, как описано, является преимущественно внутренней и возникает в результате смертельного коктейля из экономической стагнации, неконтролируемой миграции и политического экстремизма, усугубленного ситуацией на Украине. Если нынешняя ситуация сохранится, результатом будет нанесение вреда Европе как экономически, так и политически», — пишет эксперт.

Ливен добавляет, что полузамороженный кризис на Украине резко усугубит экономический спад в Германии — в частности и Европе — в целом, и, как следствие, ускорит политический беспорядок. Кроме того, из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке невозможно спрогнозировать цены на энергетические носители.

Эксперт заключил, что мощь Америки в мире держится на экономическом процветании и либеральной демократии. Видя плачевное положение Вооруженных сил Украины на фронте и проблемы Европы, США нужно как можно быстрее заключить мир между конфликтующими странами, убежден он.

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