«Я горд быть здесь»: Байден поддержал позицию Израиля по удару по больнице
Байден поддержал позицию Израиля по удару по больнице
Фото, видео: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN; 5-tv.ru
Позиция США и Израиля все больше расходится с оценкой ситуации другими мировыми игроками.
Американский президент Джо Байден в среду приехал в Израиль. Он не только не призвал израильтян и палестинцев к миру, но и однозначно поддержал именно ту версию взрыва в больнице в секторе Газа, которая выгодна военным ЦАХАЛ. Из Израиля передает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.
- 19 окт
- Эрдоган объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в госпитале в Газе
- 19 окт
- Протестующие ворвались в здание Капитолия США
- 18 окт
- Люди несут цветы к посольству Палестины в Москве
- 18 окт
- Планы поменялись: что Байден будет делать во время визита в Израиль
- 18 окт
- Мир с содроганием увидел последствия удара по больнице в секторе Газа: самые важные события дня
- 18 окт
- ООН не приняла поправку РФ о прекращении огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС
- 18 окт
- Ночь гнева. Антиизраильские демонстрации прокатились по всему Ближнему Востоку
- 18 окт
- «Россия тоже рассчитывает»: Зеленский сделал неожиданное заявление про Израиль
- 18 окт
- Байдену могут разрешить обстреливать ближневосточные группировки
- 18 окт
- Израиль удалил из соцсетей видеодоказательство обстрела больницы в Газе
Читайте также
+4° 755 мм рт. ст.
93%
93%
97.37
0.02 102.91
0.16
0.02 102.91
0.16
Нашли ошибку?