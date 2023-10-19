Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Мешкова

Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Владимира Мешкова по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мешкова В. В. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции», — приводятся слова судьи.

МВД РФ объявило Мешкова в розыск. Как сообщает «Коммерсантъ», Мешков участвовал в хищении более 600 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Это головная организация «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Уголовное дело было возбуждено еще 11 января 2019 года. Почти всех фигурантов задержали в середине июля 2021-го. Суд отправил в СИЗО экс-соучредителя и экс-главбуха ООО «Москапстрой» Василия Тубольцева, а вместе с ним и нескольких руководителей фирм, задействованных в выводе похищенных средств. А гендиректор и соучредитель этой же организации Максим Щербаков скрылся от следствия и был заочно арестован в ноябре 2021 года.

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