«Признала вину и раскаялась»: кто украл у Сергея Шнурова пять миллионов рублей

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Рита Миронова
Рита Миронова 38 0

Обвиняемая в краже денег помощница Шнурова частично признала вину

«Признала вину и раскаялась»: кто украл у Сергея Шнурова пять миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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В краже обвиняют одного из самых близких людей в окружении звезды.

Помощница Сергея Шнурова, обвиняемая в краже пяти с половиной миллионов рублей у семьи звезды, частично признала свою вину. Как пишет KP.RU, жена музыканта заподозрила Анастасию Кулигину в краже денег еще в декабре 2022 года.

Уже в январе суд отправил Кулигину в СИЗО, а через месяц — под домашний арест. Однако помощница Шнурова не согласна с обвинением и боится реального срока.

«В материале уголовного дела сказано о 60 переводах, совершенных Анастасией. У нее был доступ к счету Ольги (жены Сергея Шнурова — Прим. ред.), и она переводила оттуда деньги на свои счета или банковские карты, в том числе с помощью сервиса быстрых платежей. И где-то там допустила растрату по две-три тысячи, где-то оставила себе от десяти до 15 тысяч», — рассказал адвокат Ярослав Пакулин.

Все это в итоге вылилось в якобы потерю двух миллионов рублей. Кулигина «признала вину, раскаялась и была готова возместить ущерб».

Однако извинения супруга Шнурова не приняла. Уголовное дело возбуждено по факту кражи в особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Сергея Шнурова подали в суд.

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