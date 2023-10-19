Российские Су-34 уничтожили укрепленные позиции ВСУ
Летчики подошли к цели на предельно малой высоте.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru
В зоне СВО на Южно-Донецком направлении экипажи истребителей Су-34 уничтожили укрепленные позиции ВСУ.
По словам летчиков, после получения координат они выполнили необходимые расчеты, оценили рельеф местности и подошли к цели на предельно малой высоте.
Истребители-бомбардировщики боевое дежурство несут в любую погоду. Они патрулируют небо и прикрывают нашу пехоту с воздуха.
Как сообщал 5-tv.ru ранее в четверг, истребительная авиация Вооруженных сил РФ за сутки в зоне спецоперации сбила истребитель МиГ-29 противника.
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