ВС РФ сбили за сутки в зоне спецоперации украинские МиГ-29 и Су-25

Истребительная авиация Вооруженных сил РФ за сутки в зоне спецоперации сбила истребитель МиГ-29 противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что самолет сбит в районе населенного пункта Троицкое Донецкой народной республики (ДНР). Но это не единственная цель, оказавшаяся под огнем наших войск.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сводке.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали колонну ВСУ на краснолиманском направлении минувшей ночью.