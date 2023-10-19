ВС РФ сбили за сутки в зоне спецоперации украинские МиГ-29 и Су-25

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 191 0

Целью для наших войск также стал вертолет противника.

ВС РФ сбили за сутки в зоне спецоперации украинские МиГ-29 и Су-25

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Истребительная авиация Вооруженных сил РФ за сутки в зоне спецоперации сбила истребитель МиГ-29 противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что самолет сбит в районе населенного пункта Троицкое Донецкой народной республики (ДНР). Но это не единственная цель, оказавшаяся под огнем наших войск.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты в районе города Днепропетровск штурмовик Су-25 и в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сводке.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали колонну ВСУ на краснолиманском направлении минувшей ночью.

Тема:
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