Путин потребовал разобраться с дельцами от хоккея, которые вывозят из РФ детей

Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с дельцами от хоккея, которые отбирают и увозят юных спортсменов из страны для работы за границей. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми.

«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые детишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу… Это бизнес, причем бизнес не всегда отрегулированный и не всегда благородный», — сказал он.

Глава государства отправился в Пермь для участия в мероприятиях Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» прямиком из Пекина. В Китае он находился на протяжении двух дней, 17 и 18 октября. В КНР он принимал участие в другом форуме — «Один пояс — один путь».

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