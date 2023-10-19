Путин потребовал разобраться с дельцами от хоккея, которые вывозят из РФ детей

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Какие меры будут приняты для того, чтобы юные спортсмены оставались на родине?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с дельцами от хоккея, которые отбирают и увозят юных спортсменов из страны для работы за границей. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми.

«Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые детишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу… Это бизнес, причем бизнес не всегда отрегулированный и не всегда благородный», — сказал он.

Глава государства отправился в Пермь для участия в мероприятиях Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» прямиком из Пекина. В Китае он находился на протяжении двух дней, 17 и 18 октября. В КНР он принимал участие в другом форуме — «Один пояс — один путь».

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Ранее 5-rv.ru писал, что Путин поддержал идею проведения спортивных парадов на Красной площади.

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