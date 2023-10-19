Путин поддержал идею проведения спортивных парадов на Красной площади

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Глава государства предложил объявить грядущий 2024-й Годом спорта.

Путин поддержал идею проведения спортивных парадов на Красной площади

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В Москву могут вернуться спортивные парады, а местом их проведения станет — Красная площадь. Эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который стартовал в Перми.

На полях форума глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев предложил вернуть старую добрую традицию и возобновить показательные спортивные мероприятия в самом центре столицы.

«Хорошая идея», — ответил ему президент.

Путин также одобрил предложение Кремлева объявить следующий год Годом спорта.

Глава государства отправился в Пермь для участия в мероприятиях форума прямиком из Пекина. В Китае он находился на протяжении двух дней, 17 и 18 октября. В КНР он принимал участие в другом форуме — «Один пояс — один путь».

Ранее 5-rv.ru писал, что Путин раскритиковал МОК за приглашение на международные соревнования за политические жесты.

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