Тайное оружие: как Россия будет противостоять ракетам ATACMS

РИА Новости: Командир расчета ЗРК объяснил, как противостоять ракетам ATACMS
Фото: Zuma / ТАСС
Российские военные очень быстро учатся в зоне спецоперации.
Армия Российской Федерации в зоне специальной военной операции (СВО) сможет с легкостью противостоять американским дальнобойным ракетам ATACMS, нашим войскам не стоит бояться западного оружия. Об этом в беседе с изданием РИА Новости рассказал командир одной из зенитно-ракетных батарей с позывным Пуля.
«Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы», — сказал он в интервью.
В первую очередь, наши бойцы начнут изучать траекторию полета ракеты, вычислят скорость и маневренность. Все остальное — это дело техники.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США предсказали будущее танкам Abrams на Украине.
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