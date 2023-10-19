Тайное оружие: как Россия будет противостоять ракетам ATACMS

Российские военные очень быстро учатся в зоне спецоперации.

Армия Российской Федерации в зоне специальной военной операции (СВО) сможет с легкостью противостоять американским дальнобойным ракетам ATACMS, нашим войскам не стоит бояться западного оружия. Об этом в беседе с изданием РИА Новости рассказал командир одной из зенитно-ракетных батарей с позывным Пуля.

«Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы», — сказал он в интервью.

В первую очередь, наши бойцы начнут изучать траекторию полета ракеты, вычислят скорость и маневренность. Все остальное — это дело техники.

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