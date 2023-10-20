Силовики выявили почти 120 нелегальных «оружейников» в 38 регионах России

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Евгения Романова
Евгения Романова 561 0

ФСБ пресекла деятельность 42 подпольных мастерских по изготовке оружия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В ходе мероприятий были изъяты автоматы, гранатометы, мины разной модификации и многое другое.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ при взаимодействии с Росгвардией пресекли преступную деятельность 119 человек в 38 регионах страны. Об этом сообщила ЦОС ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту», — говорится в сообщении.

В результате действий оперативников 42 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов перестали работать. Операции и следственные действия проводились в августе–сентябре.

Силовики изъяли 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 120 пистолетов и револьверов, 105 винтовок, 67 автоматов, 42 гранатомета, 12 пистолетов-пулеметов, шесть пулеметов. Также были найдены 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 килограмма пороха и тротила, а еще 138 патронов.

Ранее 5-tv.ru писал, то ФСБ задержала под Запорожьем украинца, готовившего подрыв военной колонны.

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