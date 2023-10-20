«Коммерческий культ»: сотни человек стали жертвами финансовой пирамиды в России

Сотни заявлений в полицию написали обманутые члены компании Qnet в разных регионах России. Центробанк давно внес фирму в черный список, признав ее пирамидой, но люди все равно вложили сотни тысяч рублей как инвестиции и остались ни с чем.

Эксперты считают, что армия вкладчиков Qnet пополняется по принципу секты, и этим объясняют ее невероятный успех. Корреспондент «Известий» Данила Рябчиков пообщался с теми, кто разочаровался в финансовом культе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятки людей в Петербурге стали жертвами финансовой пирамиды. Предприимчивый бизнесмен принимал у населения вклады, он обещал бешеные проценты — и даже первое время их выплачивал, однако вскоре что-то пошло не так.