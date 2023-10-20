Этот день, 20 октября, ознаменовался целым рядом событий в России, Израиле и на Украине. Все подробности — в ежедневной подборке 5-tv.ru.

Срочное заседание НАТО из-за Путина, новая техника, россияне погибли в Израиле: самые важные события дня 1/6 Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool 2/6 Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын 3/6 Фото: Reuters / STRINGER 4/6 Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ 5/6 Фото: www.globallookpress.com / Martin Siepmann 6/6 Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вызвали обеспокоенность союзников по НАТО. Такая реакция на встречу двух политиков говорит о разногласиях внутри Североатлантического альянса. Новая 152-миллиметровая самоходная гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания, поэтому она готова к серийному производству. Гаубица фактически является боевым роботом. Ее отличительной чертой называется высокий уровень автоматизации. При нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль погибли 20 россиян. В списках пропавших без вести по-прежнему числятся семь человек. В заложниках, по той же информации, могут находиться еще двое наших граждан. МИД России рекомендует воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию. Российские войска за неделю уничтожили 12 украинских самолетов в зоне спецоперации, среди них — десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Кроме того, бойцы за это время сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Власти Турции увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению жильем. Согласно новым правилам, выдача вида на жительство по владению недвижимостью возможна только в случае, если квартира стоит минимум 200 тысяч долларов. Двухфакторная аутентификация для входа на «Госуслуги» стала обязательной для всех пользователей, а не только для новых или восстановившихся. Отныне каждый пользователь для входа на портал должен ввести логин, пароль и воспользоваться дополнительным способом подтверждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Балтийское море могут закрыть для российских судов.