Балтийское море могут закрыть для российских судов

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Евгения Романова
Евгения Романова 169 0

Президент Латвии Ринкевичс: Балтийское море могут закрыть для российских судов

Балтийское море могут закрыть для российских судов

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Решение связано с повреждением газопровода Balticconnector. Западные страны заявляют — в момент ЧП в том районе находилось судно под флагом России.

Латвия, Эстония и Финляндия могут закрыть Балтийское море для всех российских судов, если выяснится, что Москва замешана в повреждении газопровода Balticconnector. Такое заявление сделал латвийский президент Эдгарс Ринкевичс в эфире телеканала TV3.

«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны — ну, маловероятно, что другой страны… Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», — сказал он.

Вопрос повреждения Balticconnector обсуждается между Латвией, Эстонией и Финляндией на уровне президентов и премьер-министров. И в первую очередь встает необходимость усиления патрулирования НАТО в Балтийском море. Но, что же касается закрытия для РФ Балтики, то подобные обсуждения пока не ведутся до появления конкретных и четких результатов расследования.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией прекратил работу в ночь на 8 октября. Оператор финской газовой сети Gasgrid Finland, комментируя ситуацию, заявлял о возможной утечке. Местная полиция уже проводит расследование, собраны образцы на месте ЧП.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что повреждение — результат внешнего воздействия. Норвежские сейсмологи утверждают, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября мог произойти взрыв. Восстановление займет до нескольких месяцев.

Представители НАТО выразили готовность оказать содействие в расследовании инцидента. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг пообещал дать решительный ответ, если речь идет о саботаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что в расследовании повреждения Balticconnector фигурирует российское судно.

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