Россия готова достичь всех поставленных целей спецоперации. В том числе военным путем. Но приоритетной задачей остается дипломатическое решение украинского кризиса. Именно поэтому Москва возобновляет переговоры с Киевом при участии Вашингтона. Об этом Владимир Путин говорил накануне вечером, подводя итоги встречи со Стивеном Уиткоффом в Петербурге. Как отметил президент, Западу, и особенно Европе, стало очевидно, что нанести нашей стране стратегическое поражение нереально.

Не остались без внимания и слова Зеленского о готовности Украины отдать территории. Как подчеркнул российский лидер, называть это уступками вообще неуместно. Другие заявления, которые сегодня цитируют крупнейшие мировые издания, услышал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Большой театр. Вечер по случаю юбилея Союза театральных деятелей. Владимир Путин завершает приветственную речь, отправляется за кулисы. И там — разговор уже совсем на другую тему. После встречи в Петербурге с Уиткоффом все ждут разъяснений: неужели трехсторонние переговоры по Украине могут возобновиться и, наконец, привести к результату?

«Да, мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты. Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», — сказал президент России Владимир Путин.

Перспективе переговоров предшествовала смена риторики двух из трех сторон. Американцы стали жестче в отношении Украины. Украинское руководство готово согласиться с неизбежными территориальными потерями. Владимир Путин напоминает, чья эта земля вообще была.

«Это территория исторической России, тем более что люди, проживающие на этих территориях, проголосовали за независимость государственную, и в качестве второго шага проголосовали, я хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», — сказал президент России Владимир Путин.

Готовность сесть за стол переговоров — это, очевидно, следствие успехов российской армии на поле боя. Тем, кто делал ставки на военное поражение нашей страны, а с ними Уиткофф встретился в Осло перед тем, как отправиться к Путину, своего добиться не удалось.

«Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. И я думаю, что люди — те, которые стремились к стратегическому поражению России во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть — осознают реалии жизни современной и поймут, что лучше жить дружно с Россией», — сказал президент России Владимир Путин.

Стратегия «войны до последнего украинца» с целью ослабления России тоже терпит фиаско. По крайней мере, сами украинцы все меньше хотят участвовать в этой схеме.

«Почти официальные данные — полмиллиона дезертиров. Официально только слышал — около 300 тысяч уголовных дел возбудили, а на самом деле тоже уже почти публично говорят — 500 тысяч. Полмиллиона! А на самом деле я думаю, что еще больше», — сказал президент России Владимир Путин.

Тем не менее европейские политики продолжают подогревать милитаристские настроения. Военные бюджеты стран ЕС все так же бьют рекорды, военную активность на границах России и Белоруссии никто и не думал сворачивать. Владимир Путин повторяет еще раз:

«Воевать с Россией народы Европы не хотят, хочу, чтобы нас услышали. И мы не хотим, мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой», — сказал президент России Владимир Путин.

И замечает: на переговорах с Уиткоффом говорили о безопасности в географии всего континента.

«Представитель администрации США обратил внимание на то, что если мы будем обсуждать вопросы, связанные с обеспечением безопасности в будущем и для Украины, и для России, то, естественно, нужно будет говорить и об архитектуре европейской безопасности. В целом, и я тоже с этим согласен», — сказал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин подчеркивает: процесс многосторонний. Многое зависит от контрагентов. И если и в этот раз не получится, Россия готова к любому развитию событий.

«Я думаю, что мы можем договориться, мы согласны с этим, но если кто-то хочет иначе — хорошо, будет иначе. Но в любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты», — сказал президент России Владимир Путин.

Общий антураж этих нескольких последних встреч тоже примечателен. С американским спецпосланником Путин встречался в культурной столице. Заявления об итогах встречи сделал в главном театре страны. Что это, если не джентльменский подход?

Говорить о большой политике в Большом театре начали еще до того, как успел прозвучать финальный аккорд концерта. До полного разрешения конфликта на Украине тоже пока далеко. Но, кажется, некая общая тональность договоренностей найдена.

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