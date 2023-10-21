В МИД РФ вызван временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Дипломату жестко указали на разжигание конфликта чешской стороной.

В МИД РФ вызван временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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В российский МИД был вызван временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка, сообщает пресс-служба дипведомства.

В распространенном МИД сообщении указано, что дипломату был высказан решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины. Вызов чешского представителя был связан с демаршем страны против России и заявлениях о причастности ВС РФ к обстрелам гражданской инфраструктуры.

«Дипломату было жестко указано на неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте, активную поддержку Киева с целью „нанести России стратегическое поражение“, накачку ВСУ вооружениями, способствующую продолжению конфликта и дестабилизации всего региона», — говорится в сообщении.

В МИД также заявили, что попытки Чехии выступать за соблюдение прав человека и гуманитарных ценностей выглядят несостоятельно на фоне того, что страна закрывает глаза на преступления киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Захарова ответила на попытку Запада стравить россиян.

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