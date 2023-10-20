«Обломают зубы»: Захарова ответила на попытку Запада стравить россиян

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Захарова назвала провокацией слова фон дер Ляйен о схожести России с ХАМАС

«Обломают зубы»: Захарова ответила на попытку Запада стравить россиян

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта Спецоперация

Зачем США и Европа хотят в России повторить украинский сценарий?

Слова председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и палестинского движения ХАМАС — провокация и проявление национализма. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти», — написала она.

Речь идет о заявлении фон дер Ляйен, сделанном 19 октября во время выступления в американском Институте Хадсона. Сославшись на слова украинского президента Владимира Зеленского, она подчеркнула, что якобы суть России и ХАМАС одна.

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«И те, и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей. Это варварский способ борьбы», — добавила председатель Еврокомиссии, совершенно забыв, как заметила Захарова, про миллионы жертв войны США якобы с террором в Ираке, Афганистане, Сомали, Ливии, Сирии.

Дипломат также объяснила, что такие заявление делаются с целью посеять межнациональный и межконфессиональный разлад, стравить людей. У Запада это получилось на Украине и в других частях света, однако с Россией «они обломают зубы».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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Между тем 7 октября Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили 12 украинских самолетов в зоне СВО за неделю.

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