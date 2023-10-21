Латвии напомнили о скудном флоте страны после заявлений о блокировке Балтики

Латвийскому руководству следует учитывать возможности ВМС своей страны, прежде чем выносить предложения о «перекрытии» Балтийского моря, заявил сенатор Александр Шендерюк-Жидков в интервью РИА Новости.

«Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря», — сказал Шендерюк-Жидков.

Он отметил, что если планируется полагаться исключительно на ВМС США, важно не путать различные регионы, такие как Финский залив и Персидский залив. Политик подчеркнул необходимость грамотного и точного анализа ситуации.

В Кремле отреагировали на сообщения Латвии о закрытии для РФ Балтийского моря

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказал мнение о необходимости блокировки Балтийского моря, если Россия будет уличена в повреждении газопровода Balticconnector, проходящего по дну моря между Эстонией и Финляндией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли НАТО закрыть Балтийское море для РФ.