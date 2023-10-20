В Кремле отреагировали на сообщения Латвии о закрытии для РФ Балтийского моря

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 539 0

Латвийский президент считает, что российская сторона может быть причастна к происшествию на Balticconnector. Так может море закрыть и для виновников теракта на «Северных потоках»?

В Кремле отреагировали на сообщения Латвии о закрытии для РФ Балтийского моря

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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Тема:
Северный поток

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Латвии о закрытии Балтийского моря для российских судов якобы из-за возможной причастности к происшествию на газопроводе Balticconnector.

Представитель Кремля предложил западным странам подумать над закрытием моря для тех, кто виновен в подрыве «Северных потоков».

«В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении „Северных потоков“, что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?» — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не имела отношения к подобным терактам.

Крупнейшие европейские ветки «Северного потока» были взорваны в конце сентября 2022 года. Одной из версий стала причастность США к диверсии на газопроводах. С тех пор Россия не получила ни одного полноценного отчета о случившемся ЧП.

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Прежде стало известно, что Латвия, Эстония и Финляндия могут закрыть Балтийское море для всех российских судов, если выяснится, что Москва замешана в повреждении газопровода Balticconnector. Такое заявление сделал латвийский президент Эдгарс Ринкевичс.

Финский и эстонский операторы Balticconnector сообщили 8 октября о необычном падении давления в магистрали. Работа газопровода была приостановлена из-за подозрений на утечку.

Позже утечка была подтверждена, однако ее причины не установлены. Предполагается, что к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. Согласно прогнозам, восстановление объекта займет несколько месяцев.

Ранее 5-tv.u сообщал, что президент России Владимир Путин назвал чушью собачьей утверждения о причастности России к подрыву газопровода Balticconnector.

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