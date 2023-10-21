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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 57

Успехи на СВО, взрыв на Кипре, угрозы Израиля: самые важные события дня

Обстановка на Ближнем Востоке накаляется.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

В этот день, 21 октября, натовское оружие показало свою неэффективность, а ВС РФ — успехи. Первый взрыв произошел вне территории Израиля, а МИД вызвал «на ковер» чешского дипломата. Все подробности — в ежедневной подборке 5-tv.ru.

Успехи на СВО, взрыв на Кипре, угрозы Израиля: самые важные события дня

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Фото: Reuters / STRINGER

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Фото: Reuters / HANDOUT

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Фото: www.globallookpress.com / George Christophorou

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Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Фото: Reuters / LISI NIESNER

Российские войска добились серьезных успехов в зоне СВО в течение последних недель. Армия России продвигается по всей линии фронта, а на двух направлениях на территории ДНР есть значительные успехи. Продвижение войск сопровождается работой артиллерии и авиации.

Израиль настроен решительно ответить на решение ливанского движения «Хезболла» присоединиться к боевым действиям на Ближнем Востоке.

Взрыв произошел ночью возле посольства Израиля на Кипре. Задержаны четверо, никто не пострадал.

В российский МИД был вызван временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка. Дипломату был высказан решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины.

Израиль настроен решительно ответить на решение ливанского движения «Хезболла» присоединиться к боевым действиям на Ближнем Востоке. Министр обороны Йоав Галант добавил, что «Израиль будет действовать там, где это необходимо».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США движутся к Третьей мировой войне из-за несостоятельного руководства нынешнего президента Джо Байдена.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака