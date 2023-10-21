Успехи на СВО, взрыв на Кипре, угрозы Израиля: самые важные события дня

Российские войска добились серьезных успехов в зоне СВО в течение последних недель. Армия России продвигается по всей линии фронта, а на двух направлениях на территории ДНР есть значительные успехи. Продвижение войск сопровождается работой артиллерии и авиации.

Израиль настроен решительно ответить на решение ливанского движения «Хезболла» присоединиться к боевым действиям на Ближнем Востоке.

Взрыв произошел ночью возле посольства Израиля на Кипре. Задержаны четверо, никто не пострадал.

В российский МИД был вызван временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка. Дипломату был высказан решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины.