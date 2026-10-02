Предельно откровенно об Украине говорил на «Валдае» Владимир Путин. Президент отметил, что удары по нашим сухогрузам и НПЗ получили ответ. И добавил, что Запад, который воюет чужими руками, сам загнал себя в тупик.

Отдельно прозвучали заявления о возможной реакции России на агрессию и провокации, например, в Калининграде. Что сейчас пишут в зарубежных изданиях — изучил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Валдайскую — по сути программную — речь Путина услышали во всем мире: Запад, где так долго твердили о возможной войне с Россией, теперь, кажется, и впрямь задумался, а стоит ли рисковать всем.

— Звучит важное заявление о защите российского анклава, граничащего с двумя государствами НАТО.

«Россия применит все имеющееся в ее распоряжении оружие, включая ядерное, если Калининград окажется под угрозой, заявил Путин», — сообщил Sky News.

Владимир Путин напомнил, как вопреки договоренностям расширялось НАТО, раскачивая Украину и провоцируя конфликт.

«Не надо было годами поощрять агрессивный национализм, русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий. Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», — сказал президент России Владимир Путин.

Западные журналисты переживают, что поставок дизеля из России пока не будет. И вот теперь, когда ситуация в Ормузском проливе взвинтила мировой энергетический кризис, даже президенту Франции пришлось вспомнить, как тепло и сыто было с Россией.

«Конкурентоспособность Европы во многом основывалась на дешевом российском газе. Прекращение этих поставок привело к кризису по всему континенту, ведь они имели ключевое значение для нашей промышленности», — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Европе и самой дизеля теперь не хватает, а тут старшие партнеры в лице министра финансов США требуют отдать последнее.

«Наши европейские партнеры должны ускорить выполнение своих существующих обязательств и немедленно дополнительно поставить дизель США — для устранения существующих сбоев», — говорится в сообщении министра финансов США Скотта Бессента.

Запад сам взорвал «Северные потоки», ввел санкции, ресурсами ВСУ стал бить по российскому флоту. Потом удары по НПЗ. России пришлось отвечать жестко.

«Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: а давайте прекратите там. А они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится», — сказал Путин.

Потери ЕС от гибридной войны с Россией огромны, например, у одной только Италии с 2022-го — 15 миллиардов евро полгодового бюджета.

«Мы, итальянцы, выступаем против агрессивных антироссийских санкций. И хотим возобновить с вашей страной сотрудничество в бизнесе и культуре», — сказал доцент кафедры политической философии и геополитики университета UniDolomiti Лоренцо Пачини.

«Вот кто-то запрещает отдельным странам выстраивать отношения с Россией сегодня. Нам никто не запрещает, мы готовы», — сказал Путин.

— Может, все-таки, раз запрещают, может, поразваливать, чтобы с отдельными сторонами полегче было?

— Да не надо, они сами развалятся.

По сути, первая международная реакция на ту самую Валдайскую речь прозвучала накануне, поздно вечером, в стенах национального центра «Россия».

Зал небольшой. Но здесь делегаты из 40 стран. В том числе и недружественных — западных, с которыми из-за санкций у нас даже нет прямого авиасообщения.

Но главреду Weltwoche, как и представителям еще 17 европейских государств, это не помешало прилететь в Москву и пообщаться с президентом.

«Так случилось, что ваш президент попросил меня рассказать ему о моих встречах с великим немецким политиком прошлого — Эгоном Баром. В 1970-е годы он стал вдохновителем диалога ФРГ с ГДР и Европы с Советским Союзом. Жаль, что забывают о таких миротворцах», — сказал главный редактор издания Weltwoche Роджер Кеппель.

Даже британская Sky News признает: Запад стал слабее, Россия строит новый мировой порядок с Востоком и глобальным Югом.

«Мир меняется, мы движемся к многополярности — и это вполне закономерно. Время наводить мосты между странами, а не рушить их», — сказала генеральный секретарь Пагуошского движения ученых Карен Хальберг.

Ученые и общественники на Западе это осознали, кажется, куда быстрее, чем политики в Брюсселе.

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