Мировая пресса обсуждает речь Путина на «Валдае»

Все западные страны внимательно следили за заявлениями президента России Владимира Путина на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»: разбирали высказывания на цитаты, но все преподнесли опять по-своему, вновь заговорив о «российской угрозе». При этом Москва прямо заявляет, что речь идет о предупреждении. Россия будет защищать свои территории, если против нее начнут прямую агрессию. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Все внимательно выслушали, а потом старательно переврали. Программной речи Владимира Путина на «Валдае» европейские телеканалы уделили немало эфирного времени, но только для того, чтобы вновь и вновь запугивать местное население «российской угрозой».

«Россия открыто угрожает странам, поддерживающим Украину. Прозвучали даже угрозы применения ядерного оружия», — принялись запугивать зрителей западные журналисты.

— Все это из-за территории, которая лишь немного больше Иль-де-Франс и прежде всего не находится непосредственно на территории России, — заявил один из ведущих.

— Подождите, Путин размахивает ядерной дубиной из-за части России, которая находится не в России, Патрик? — вторил ему коллега.

Нет, Патрик, любая часть России находится в России. Даже если это эксклав, как Калининградская область, которую наша страна будет защищать всеми доступными средствами. Странно такое объяснять взрослым людям, но Путину пришлось сделать это в ответ на угрозы Европы обложить блокадой самый западный российский регион.

«Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны», — предупредил российский лидер.

Путин снова подробно объяснил: Россия лишь отвечает на агрессивные действия Запада. Расширение НАТО на восток, организация переворота на Украине, накачка киевского режима оружием. Европа последовательно идет по пути эскалации.

«Вот когда кто-то уже начинает воевать с нами чужими руками — вот это, конечно, угроза. И я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину, но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду», — отметил Путин.

Германский канцлер Фридрих Мерц, судя по всему, следил за заявлениями российского президента. Свой комментарий он опубликовал аккурат после завершения пленарной сессии «Валдая», но, как обычно, пришел к неправильным выводам.

«Россия хочет посеять у нас неуверенность, расколоть наше общество и ослабить нашу страну. Мы готовы. Как НАТО, мы отвечаем быстро и ясно. Мы не ослабим поддержку Украины», — написал он.

Сегодня европейцы опять собираются на очередной междусобойчик, на этот раз в Финляндии. Повторяют привычные мантры, снова доказывают, что в мире не заинтересованы.

«Мы хотим послать сигнал: чем больше вы угрожаете, запугиваете и действуете, тем больше мы будем поддерживать Украину», — сказал президент Финляндии Александр Стубб.

В интервью «Известиям» финский политик Сакари Линден объяснил, что европейские элиты сами загнали себя в ловушку — слишком много поставили на «украинскую карту».

«Евросоюз и НАТО не могут позволить Украине проиграть. Масштабная финансовая и военная помощь Украине фактически превратила ЕС и НАТО в участников конфликта, и им необходимо сохранять свою гегемонию», — сказал член правления партии «Альянс свободы» Линден.

Теперь Европа обнаружила себя в затруднительном положении. С одной стороны, она продолжает эскалацию, а с другой — требует от России прекратить удары по украинской инфраструктуре. Те, что начались в ответ на террористические атаки Киева.

«Теперь со всех «утюгов» к нам идут обращения: «А, давайте, прекратите там». А они начали. «Получи, фашист, гранату от советского солдата!» — подчеркнул президент России.

Граната, впрочем, теперь высокотехнологичная. Это на Западе вынуждены признавать.

«У русских появилось новое оружие, которое они используют. Это реактивные беспилотники „Герань-4“ и „Герань-5“, очень быстрые и очень точные», — заявил корреспондент Welt Кристоф Ваннер.

Вот и Financial Times выпускает паническую статью, правда, со слов главы киевского режима Владимира Зеленского. Якобы Россия теперь «сражается без правил». Снова наврали: и правила есть, и условия мира. Владимир Путин не раз о них говорил. И на «Валдае» снова повторил: Москва готова к дипломатическому завершению конфликта. Не готова пока другая сторона.

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