Махачев победил нокаутом Волкановски на турнире UFC 294

В Абу-Даби проходит одно из главных событий года в мире единоборств — UFC 294. На ринге встретились российский боец Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Победа осталась за нашим спортсменом. Поединок завершился нокаутом в первом же раунде.

Махачев не только одержал победу, но и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

До этого на ринге уже успели встретиться российский боец Хамзат Чимаев и спортсмен из Нигерии Камару Усман. Наш спортсмен также одержал уверенную победу. Как это было — читайте в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных боях и фаворитах UFC 294.