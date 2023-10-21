Махачев победил нокаутом Волкановски на турнире UFC 294

Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Фото: RICHARD WAINWRIGHT / ТАСС
В Абу-Даби проходит одно из главных событий года в мире единоборств — UFC 294. На ринге встретились российский боец Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Победа осталась за нашим спортсменом. Поединок завершился нокаутом в первом же раунде.
Махачев не только одержал победу, но и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
До этого на ринге уже успели встретиться российский боец Хамзат Чимаев и спортсмен из Нигерии Камару Усман. Наш спортсмен также одержал уверенную победу. Как это было — читайте в материале 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных боях и фаворитах UFC 294.
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