Чимаев победил Усмана на турнире UFC 294

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

Российский боец в первом же раунде продемонстрировал яркое доминирование в бою.

Чимаев победил Усмана на турнире UFC 294

Фото: Louis Grasse / ТАСС

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В Абу-Даби проходит одно из главных событий года в мире единоборств — UFC 294. Так, на ринге уже встретились российский боец Хамзат Чимаев и спортсмен из Нигерии Камару Усман.

В первом же раунде Чимаев продемонстрировал яркое доминирование в бою. Его сопернику избавиться от навязанной борьбы не удавалось. Пришлось доживать последние секунды боя в глухой защите. Первый раунд завершился победой Чимаева.

Второй раунд также был за россиянином. За 45 секунд до его окончания Чимаев провел удачный проход в ноги, который завершился тейкдауном.

Третий раунд Чимаев начал с давления над соперником. За две с половиной минуты до конца боя российский спортсмен проводит удачный проход в ноги, закрепляет удачное положение градом ударов по корпусу и голове Усмана.

В центре октагона решалась судьба боя. Камару старался прижиматься к сопернику, не давая тому пространства для ударов. Бойцы обменивались короткими тычками. За 25 секунд до сирены Усман смог встать на ноги. Последние десять секунд бойцы разменивались на близкой дистанции ударами.

Событие года: главные бои и фавориты UFC 294 в Абу-Даби

По итогам боя рефери решили, что победу одержал Хамзат Чимаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Дудакова вышла на бой UFC 294 под песню SHAMAN «Я русский».

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