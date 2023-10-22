Телефон упал в воду: инструкция по спасению смартфона

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 93 0

Упавший в воду телефон нужно просушить и не включать сутки

Телефон упал в воду: инструкция по спасению смартфона

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach

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Эксперт подробно рассказала, как быть в такой ситуации.

Телефон упал в воду — такое, наверное, случалось практически с каждым из нас. Влага в смартфоне может привести к коррозии, а затем и выходу из строя его важных составляющих. Но что делать в такой ситуации, чтобы спасти гаджет? Подробную инструкцию изложила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

Для начала, указала эксперт, необходимо избавить телефон от «дополнительных предметов». Например, снять чехол и защитную пленку или стекло. После нужно вытащить сим-карту и флешку при ее наличии. Частички воды стоит удалить ватной палочкой или бумажной салфеткой.

«После всех процедур необходимо оставить смартфон на ровной поверхности в теплом помещении. Рекомендуется не включать смартфон как минимум сутки — за это время влага испарится», — сказал Голицина в беседе с РИА Новости.

Однако на солнце телефон оставлять не следует, поскольку могут выгореть пиксели на дисплее или матрица камеры, предупредила эксперт. Сушить смартфон с помощью фена тоже опасно — горячий поток воздуха может повредить некоторые детали.

И, конечно же, нужно как можно скорее обратиться в сервисный центр.

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